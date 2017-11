Club Malie in Den Haag moet 3 maanden dicht vanwege drugsvondst

DEN HAAG - Nachtclub Club Malie in het centrum van Den Haag moet op last van de burgemeester drie maanden dicht. Dat zegt eigenaar Michael Messemaker tegen Omroep West. De zaak aan de Maliestraat is bij veel Hagenaars nog bekend als Het Maliehuisje.

Zo'n twee weken geleden was er een inval van de politie in het horeca-etablissement. In de nacht van 10 op 11 november werd een 'handelshoevelheid' verpakkingsmateriaal met verdovende middelen gevonden. Die werden op de grond en andere plekken aangetroffen, nadat iedereen het pand had moeten verlaten.

Om hoeveel drugs het precies ging, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdagmiddag niet zeggen tegenover Omroep West. Volgens eigenaar Messemaker ging het om 'twee mensen, waarbij acht gram cocaïne gevonden is.' En dat is zeker niet de bedoeling, benadrukt Messemaker.



'Zwaar tegen drugs'

'We doen er alles aan om drugs buiten te houden, want daar zijn we zwaar op tegen. We fouilleren ook, maar iedereen controleren is gewoon niet te doen. En bovendien, ze stoppen het tegenwoordig overal.' Volgens Messemaker heeft de gemeente de pik op zijn zaak. 'Daar is eerder natuurlijk ook wel wat gebeurd.'

Vorig jaar was er ook al een inval vanwege drugs in hetzelfde pand en werden 17 mensen aangehouden. Toen, onder de vorige eigenaren, heette de zaak nog het Maliehuisje. Destijds werden ongeveer dertig ponypacks met coke in beslag genomen. Daarna werd de zaak gesloten en een paar maanden later overgenomen door Messemaker. Aanvankelijk samen met Jake Hampel, maar die is nu niet meer bij Club Malie betrokken.



Drie mensen opgepakt

Was het wel slim om een zaak met een dergelijk imago over te nemen? 'Natuurlijk komen er nu nog mensen die destijds ook kwamen. Maar we zijn wel heel erg gaan selecteren. Die drugsvondst daar kan ik echt niks aan doen. Ik ben het dan ook niet eens met de regels die de gemeente oplegt.'

Bij de inval van zo'n twee weken geleden werden drie mensen opgepakt. Die werden na verhoor weer vrijgelaten. Twee van hen vanwege het bezit van harddrugs, een ander omdat die geen identiteitsbewijs bij zich had. Na de inval besloot eigenaar Messemaker zijn zaak vrijwillig twee weken te sluiten. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft nu dus besloten dat zijn zaak veel langer dicht moet, namelijk drie maanden.



'Ze zouden overal iets vinden'

Messemaker baalt daar flink van. 'De gemeente rekent het ons aan dat het binnen is gekomen. Maar in iedere nachtzaak waar ze binnenvallen, vinden ze iets. En waarschijnlijk meer dan bij ons.' Hij benadrukt ook dat er bij het personeel en de eigenaren niks is gevonden. 'Het gaat echt om klanten', zegt hij.

De sluiting is voor hem dus 'ontzettend balen', maar hij 'overleeft' het wel. Messemaker: 'Mijn personeel heb ik op een nul urencontract. Ik overleef het wel, maar ik baal wel heel erg.' Hij is vooral boos op de afdeling communicatie van de politie. 'Die brengen naar buiten dat mijn zaak is gesloten vanwege drugshandel, maar dat klopt gewoon niet. We zijn gesloten vanwege de vondst van drugs. Dat is echt iets heel anders. Daar ben ik best wel boos om. En natuurlijk ben ik het ook niet eens met de regels die de gemeente oplegt.'