ROC'ers stappen in de voetsporen van Picasso en González

DEN HAAG - Leerlingen van de opleiding metaalbewerking van ROC Mondriaan kregen donderdag de kans om de beroemde metalen beelden van Pablo Picasso en Julio González na te maken. De beroemde werken zijn vanaf dit weekend te zien in het Gemeentemuseum van Den Haag.

De jongeren werd gevraagd om een eigen interpretatie te maken van González' 'Cactusmannen'. Ze konden hiervoor terecht in de metaalwerkplaats. Letterlijk en figuurlijk onbekend terrein, want de leerlingen maken normaliter vooral praktische gebruiksvoorwerpen en geen beeldende kunst.

'Dit is een leuke manier om de creativiteit in het vak terug te brengen', zegt Ton Baak van ROC Mondriaan. Daarover zijn de meningen van de leerlingen verdeeld. Zo geeft Jessy liever de voorkeur aan het maken van een gereedschapskist dan kunst. Maar Nick voelt zich wel al een klein beetje González. 'Zijn werk is heel artistiek', vindt hij.



Avant-garde

In 1928 schakelt Pablo Picasso de hulp in van zijn oude Spaanse vriend Julio González. Hij wil dat Julio zijn ontwerpen omzet in een metalen sculptuur. De samenwerking verandert González van een ambachtsman in een avant-garde kunstenaar.