Deel dit artikel:











Agente ernstig bedreigd via sociale media, twee Haagse vrouwen aangehouden Foto: Omroep West

VOORBURG - Een agente is woensdag ernstig bedreigd en beledigd via sociale media. Voor het misdrijf zijn in een woning aan de Jan Mulderstraat in Voorburg twee vrouwen uit Den Haag en een 20-jarige man uit Arnhem aangehouden.

De politie is bezig met een onderzoek naar de zaak. Hoe de agente precies bedreigd is en waarop de bedreigingen betrekking hebben is niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder was het in ieder geval ernstig genoeg om de verdachten aan te houden. De drie verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. LEES OOK: Taxichauffeur bedreigt trambestuurder