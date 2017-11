Greenpeace: 'Houtbedrijven Hazerswoude-Dorp en Reeuwijk kopen Braziliaans bloedhout'

REGIO - Greenpeace publiceert woensdag een rapport waarin ze twee bedrijven uit de regio beschuldigen van de inkoop van 'bloedhout'. Het gaat de activisten om hout dat ingekocht is bij een houthandelaar in Brazilië. Een handelaar die eerder is aangeklaagd voor een moordpartij op negen boeren in de plaats Colniza, waar een deel van hun hout vandaan komt. Houthandel van der Hoek uit Hazerswoude-Dorp en Hoogendoorn Hout uit Reeuwijk zijn flink geschrokken.

Zowel Houthandel Van der Hoek als Hoogendoorn Hout worden in het internationale rapport aangewezen als de inkopers van het hout van de beruchte Braziliaanse houtexporteur Madeireira Cedroarana. Het Braziliaanse bedrijf zou opdracht hebben gegeven om de boeren in het Amazonegebied te vermoorden, zodat het bedrijf of die plek weer nieuw hout kon winnen. Op 15 mei werd de eigenaar van het bedrijf beschuldigd van het bloedbad, sindsdien is hij op de vlucht.

Houtbedrijf van der Hoek is flink geschrokken van de beschuldigingen. 'Wij wisten helemaal niet dat het Braziliaanse bedrijf met zulke zaken in aanraking is gekomen', zegt een medewerker van het bedrijf. 'We hebben de containers die we nog niet zo lang geleden bij ze hebben besteld meteen gecanceld. We willen natuurlijk echt geen zaken doen met bedrijven die in verband worden gebracht met zulke zaken', aldus de medewerker.



Geen zaken

Ook in Reeuwijk zijn ze geschrokken. 'Wij hebben slechts één container bij het Braziliaanse bedrijf besteld, dat was vorig jaar en toen was er nog niets over soortgelijke zaken bekend', zegt een woordvoerder van Hoogendoorn Hout. 'We gaan wel onderzoek doen naar hoe dit kan en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We gaan contact opnemen met ons contactpersoon in Brazilië.'

Greenpeace wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) optreedt tegen deze handel. De NWA laat weten op de hoogte te zijn van het rapport en er mee bezig te zijn.

