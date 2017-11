Werkstraf voor automobilist die auto in tweeën zag breken na ongeluk

WASSENAAR - De automobilist die vorig jaar augustus op de N14 in Wassenaar hard tegen een lantaarnpaal knalde, krijgt een werkstraf van 160 uur. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdag bepaald. De gecrashte auto brak in tweeën en een inzittende liep zware verwondingen op.

Komend uit een tunnel onder de N14, raakte de man in een slip, en verloor hij de controle over het stuur. De vrouw die naast hem zat, belandde in het ziekenhuis met gebroken ribben, longkneuzing, gescheurde lever, gebroken pols en enkele wervelbreuken. Ze moest enkele maanden een korset dragen.

Volgens de rechtbank is het duidelijk dat de bestuurder uit Leiderdorp 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden. Op de N14 geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, maar die zou hij met 'tientallen kilometers per uur' hebben overschreden. Hij hield er bovendien geen rekening mee dat er een flauwe bocht in de weg zat.



'Te lage straf'

De officier van justitie had tegen de man een werkstraf van 120 uur geëist. De rechtbank vindt dat te laag. De bestuurder wordt verantwoordelijk gehouden voor het zware letsel dat een passagier heeft opgelopen en krijgt daarom een werkstraf van 160 uur.

Ook zou de man een half jaar niet meer mogen rijden. Hij heeft zijn rijbewijs direct na het ongeval al zeven maanden ingeleverd. Van deze ontzegging van de rijbevoegdheid heeft de automobilist verder geen last meer.