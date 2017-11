Hoe regel je je geldzaken als je slecht kan lezen en schrijven?

DEN HAAG - Zo'n 30.000 duizend mensen in Den Haag kampen met grote schulden. Nog eens 60.000 duizend mensen lopen het risico om in de financiële problemen te komen. De gemeente Den Haag wil dat voorkomen en inwoners beter gaan begeleiden als het op geldzaken aankomt. Daarom is donderdag in Laakkwartier de zogeheten 'Helpdesk Geldzaken' geopend.

Een van de mensen die dit nieuwe loket hard nodig heeft is de 71-jarige Willemina. Ze kan slecht lezen en schrijven en krijgt weinig hulp van anderen.Ze is 71, maar zo amicaal als wat. Willemina van Wijngaarden woont al bijna veertig jaar in Laakkwartier en is donderdag bij de opening van de Helpdesk Geldzaken in het Laakse Vadercentrum. De alleenstaande vrouw is een perfect voorbeeld van iemand die baat heeft bij de opening van het loket, zo legt ze zelf uit.

'Ik kan niet goed lezen en schrijven. dus mijn financiële zaken op orde krijgen is moeilijk', zegt ze. 'Ik had een vriendin die mij hielp, maar die is verhuisd. Dus toen moest ik het alleen doen. Ja, ik ben écht heel erg blij dat dit loket er nu is.'



Zorgverzekering

Het loket is officieel nog niet eens open als Willemina aanschuift bij één van de tafels in het Vadercentrum. Ze krijgt hulp met het afsluiten van een zorgverzekering voor het aankomende jaar. 'Het was een heel fijn gesprek', zegt ze na afloop. 'Ik zit nu bij de Menzis!'

Heb je zelf ook behoefte aan hulp via de helpdesk? Klik dan hier.

LEES OOK: Haagse proef werpt vruchten af: 53 jongeren schuldvrij