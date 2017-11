Onverwachte werkzaamheden Hollands Spoor zorgen voor vertraging

DEN HAAG - Slecht nieuws voor automobilisten en tramreizigers die veel te maken hebben met de verbindingen rondom het Station Hollands Spoor. De werkzaamheden aan het Stationsplein zullen maanden langer duren dan gepland vanwege onverwachte werkzaamheden.

Er moeten nieuwe funderingen komen voor de zeven palen van de bovenleidingmasten. Deze zijn niet sterk genoeg gebleken om de trekkrachten van de nieuwe bovenleiding te weerstaan. Daarom moeten ze uit veiligheidsoverwegingen vervangen worden.

Daardoor is de Parallelweg vanaf 27 november tot eind februari 2018 niet begaanbaar voor al het autoverkeer. Trams moeten voorlopig hun alternatieve routes blijven rijden. De verwachting is dat dit tot eind januari of begin februari zo blijft. Eigenlijk zouden de trams op 18 december weer hun normale routes gaan rijden.



Grote operatie

Op 1 juli van dit jaar begon de operatie rond het station. Sindsdien is er veel gebeurd. De tramsporen werden eerst verwijderd, vervolgens werd onder meer kilometers aan kabel voor beveiliging en aansturing van de wissels aangebracht.