VVD-fractievoorzitter Hoogheemraadschap Delfland stapt op: ‘Fractie is niet integer’

DELFT - Ruzie binnen de VVD van het Hoogheemraadschap Delfland. Een meerderheid van de fractie bepaalde dat Marja Hilders niet langer fractievoorzitter van de partij mocht blijven. Daarop besloot Hilders uit de fractie te stappen en een nieuwe fractie op te richten, Integer Liberaal. De coalitiepartij raakt daardoor een van de vier zetels kwijt.

Waarom Hilders het fractievoorzitterschap werd ontnomen is onduidelijk. De nieuwe VVD-fractievoorzitter Piet van Adrichem wilde zich hier niet over uitlaten. 'Dat is iets tussen de fractie en mevrouw Hilders', zei hij tegen Omroep West.

Hilders zelf schreef een gepeperde brief aan dijkgraaf Van Haersma Buma. Daarin staat dat ook zij niet precies weet waarom de fractie haar 'heeft afgezet'. 'Ik heb gevraagd naar een inhoudelijke onderbouwing', schrijft ze daarin. 'Er werd iets gemeld over samenwerking en communicatie. Plus dat hierover verder geen discussie gevoerd kon worden.'



Aftreden hoogheemraad Middendorp

Ze heeft wel een vermoeden waarom ze niet langer fractievoorzitter mocht blijven. Ze wijst onder andere naar het proces rond het aftreden van hoogheemraad Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) en de rol van haar partijgenoot, hoogheemraad Marcel Houtzager (VVD) hierin. Hans Middendorp moest deze zomer vertrekken omdat hij werd veroordeeld voor mishandeling. Hij had een vrouw geduwd nadat haar hond hem had aangevallen.

Hilders noemt de procedure rond zijn vertrek 'onzorgvuldig'. 'Mijn voorstellen voor een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor door hoogheemraad Houtzager werden geblokkeerd. Ook de pogingen om de casus Middendorp oneigenlijk te benutten om de AWP blijvend uit het college te weren zijn onderdeel hiervan. Ik heb hieraan niet willen meewerken. Dat gaf spanningen in de fractie.'



Commissie integriteit

Hilders verwijt de leden van de VVD-fractie dat ze niet integer handelen. 'Ik heb inmiddels geconstateerd dat de VVD-normen voor integriteit minder helder zijn en dat dit frictie oplevert. Ik ga deze spanning voorleggen aan de commissie integriteit van de VVD.'

Ze gaat verder als nieuwe fractie Integer Liberaal. 'Om aan de uitvoering van het VVD-verkiezingsprogramma en het collegeprogramma in Delfland te kunnen blijven werken en om de belangen van de vele kiezers die hun voorkeurstem aan mij gaven te blijven dienen, staat mij geen andere weg open dan vanaf dit moment mijn werk te blijven voortzetten als nieuwe fractie Integer Liberaal.'

Piet van Adrichem wilde niet ingaan op de aantijgingen van Marja Hilders.