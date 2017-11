Deel dit artikel:











Vierde storing Koningin Julianabrug zorgt opnieuw voor verkeerschaos in Alphen Foto: Archief

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niet een, niet twee, niet drie, maar vier keer zorgt de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn deze week voor verkeershinder. Het verkeer is donderdagmiddag nog niet op gang na een eerdere storing of er wordt al een nieuwe storing gemeld. Door de laatste foutmelding staat het verkeer in Alphen donderdagavond opnieuw vast.

'Een monteur doet onderzoek naar de storing, het heeft te maken met de slagbomen', zegt een woordvoerdster van de gemeente. Woensdagmiddag stond de brug al ruim vijf uur in storing. Op dinsdagavond was het ook al raak. De gemeente Alphen aan den Rijn weet nog niet hoe lang het oplossen van de storing zal duren. De Koningin Julianabrug wordt sinds de heropening in juni 2016 geteisterd door storingen.