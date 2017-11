Genomineerden Haagse Sportprijzen 2017 bekend, stem op jouw favoriet!

DEN HAAG - De genomineerde sporters van de Haagse Sportprijzen 2017 zijn bekend. Ze zijn ingedeeld In de categorieën sportman, -vrouw, -ploeg, -talent en –coach. Op maandag 18 december worden de winnaars bekendgemaakt. Wie er wint, hebben jullie in de hand!

Bij de mannen gaat de strijd tussen windsurfer Kiran Badloe (won de wereldbeker in Spanje), badmintonner Mark Caljouw (pakte het Nederlands kampioenschap) en hockeyer Sam van der Ven (HGC), die met het Nederlands elftal Europees Kampioen werd.

Voor de prijs van beste sportster is zeilster Marit Bouwmeester ‘weer’ genomineerd. Na de winst van vorig jaar, is ze nu genomineerd omdat ze Wereldkampioen zeilen werd en de Europese titel in de Laser Radiaal pakte. Verder maken ook handbalster Maura Visser en paralympisch snowboarder Renske van Beek kans.



Beste sportploeg?

In de categorie sportploeg zijn beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de tennissers van Leimonias en zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen genomineerd. Ook kan er gestemd worden op de beste coach en het grootste talent. Onder de coaches vallen onder andere oud-ADO Den Haag-trainer Maurice Steijn en Sarina Wiegman, bekend van de Oranje Leeuwinnen.

Wie pakken dit jaar de prijzen? Op maandag 18 december is het Haags Sportgala in het Circus Theater. Dan worden de winnaars bekend gemaakt, ook live te zien op TV West. Stemmen? Dat kan hier!