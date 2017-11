Deel dit artikel:











Protest in Haags stadhuis tegen invoeren betaald parkeren in Schilderswijk en Transvaal Demonstranten verzamelen zich in het Haagse gemeentehuis Foto: Maarten Brakema Demonstranten verzamelen zich in het Haagse gemeentehuis Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - Ze zijn er faliekant op tegen. Het invoeren van betaald parkeren in de Schilderswijk en Transvaal. Daarom grijpen zo'n honderd Hagenaars donderdagavond tijdens de raadsvergadering de kans om van zich te laten horen. Er zijn zelfs zoveel demonstranten dat niet iedereen in de zaal past, een groot deel moet de vergadering van een scherm in de foyer volgen.

Bijna veertig mensen zullen inspreken tijdens de raadsvergadering. Anderen staan met spandoeken te wachten. 'We komen van ons werk naar huis en hebben dan geen plek', zegt een aanwezige bewoonster. De uitbreiding van het betaald parkeren is een plan van Wethouder Tom de Bruijn (D66). Een groep bewoners, ondernemers en marktondernemers verzet zich al sinds het begin tegen de uitbreiding omdat het zou leiden tot sociale isolatie.



Een directeur van een school vreest ook dat zijn personeelsleden straks niet meer kunnen parkeren. Al verschillen sommigen in motief, de demonstranten komen met maar één doel: het besluit van de wethouder ongedaan maken. Het is niet de eerste keer dat demonstranten protesteren. Eerder verzamelden zij zich al op het





Wethouder de Bruijn heeft tot nu toe niet aan de protesten toegegeven en wil het betaald parkeren gewoon doorzetten.

