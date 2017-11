Waarom het interessanter is om 'amateurvoetballer' te zijn

REGIO - Voetbal is lucratief. Dat is inmiddels geen geheim meer. De grote clubs proberen met forse, soms astronomische, bedragen spelers over de streep te trekken en bij hen een contract te tekenen. Maar niet iedere speler komt in die categorie. Veel voetballers in Nederland kiezen daarom bewust voor een club in de tweede divisie, terwijl er ook interesse is uit de Jupiler League. Maar waarom niet proberen zo hoog mogelijk te spelen?

Vorige week werd bekend dat Marciano Mengerink zijn aflopende contract bij de amateurs van Katwijk heeft verlengd. Voor de medetopscorer van de tweede divisie was veel interesse en het leek er dan ook op dat hij zou vertrekken uit het vissersdorp. Een vernieuwd contract en de mogelijkheden om te werken aan 'een fraaie maatschappelijke toekomst' hebben de doorslag gegeven.

In een eerder interview met Omroep West liet Mengerink doorschemeren dat erg belangrijk te vinden. En dat zie je steeds vaker. Spelers die liever kiezen voor de mogelijkheden die clubs bieden in de tweede divisie. Want behalve het feit dat sommige clubs spelers de mogelijkheid bieden om een maatschappelijke carrière op te bouwen, zijn de financiële aanbiedingen van de 'amateurclubs' vaak ook veel interessanter.



Salaris profs

Op dit moment is Mart Lieder van FC Eindhoven met dertien doelpunten de topscorer van de Jupiler League. Bij zijn club traint hij zeker vijf tot zes keer per week. Vaak moeten spelers ook verhuizen om dichter in de buurt van de club te wonen.

Bovenop het salaris komen nog de wedstrijdpremies. Dit is afhankelijk van de ervaring, het aantal basisplaatsen en het aandeel in een overwinning. Veel clubs werken met premies voor doelpunten en assists. Daardoor kan het salaris aangevuld worden.



Verschillen met 'amateurs'

In de tweede divisie zijn Marciano Mengerink (Katwijk) en Danny van den Meiracker (FC Lienden) met elf doelpunten de huidige topscorers. Zij verdienen in de top van het amateurvoetbal aanzienlijk meer dan de topscorer van de Jupiler League. Ook amateurclubs werken met een premiesysteem.

Naast het verschil in salaris trainen de amateurs maximaal drie keer per week, hoeven ze niet te verhuizen, is er vaak meer publieke belangstelling en zijn er meer mogelijkheden voor het opbouwen van een maatschappelijke carrière.



Maatschappelijke carrière

Vooral dat laatste weegt steeds zwaarder. Veel clubs spelen daar op in door tijdens de onderhandelingen met spelers de mogelijkheden voor een maatschappelijke carrière in te brengen. Er komt namelijk een moment dat spelers moeten stoppen als voetballer en dan is het fijn om een goede, stabiele baan te hebben.

Zo voorkomen zij dat na hun actieve voetballoopbaan het geld opraakt en er een groot gat in het cv staat. Bij sommige clubs is het zo dat de speler een contract tekent bij een sponsor. De sponsor betaalt de speler een vergoeding en werkt, naast het vertonen van zijn kunsten op het veld, voor het bedrijf van de geldschieter.



Sponsors

Maar wat wordt een sponsor wijzer van het sponsorschap van een amateurclub? Behalve de aandacht die er tegenwoordig op regionale en landelijke televisie is, staat de naam van de sponsor in het programmaboekje en op de shirts en trainingspakken van de club. Maar daar verdien je, in tegenstelling tot sponsors van grote clubs als bijvoorbeeld Real Madrid en Manchester United, de sponsorkosten niet mee terug. Vaak heeft een sponsor al een band met een club en daardoor speelt emotie en het gunnen een grote rol.

In een willekeurig vissersdorp kan het best zo zijn dat een groot bedrijf club A sponsort en de concurrent van een ander bedrijf juist club B steunt. Een soort sponsorwedloop om net iets beter te zijn dan de buurman. In het verleden was het vaak zo dat de clubs uit Bunschoten-Spakenburg (IJsselmeervogels en Spakenburg) de grootste spelers wisten te strikken door hen lucratieve contracten te bieden. Tegenwoordig komen er meer clubs om de hoek die mee kunnen dingen naar de beste spelers, simpelweg omdat er meer geld beschikbaar is.



'Als de ene club een tientje biedt, dan biedt de buurman elf euro'

Iemand die precies weet hoe het er in het amateurvoetbal aan toegaat is Kevin Winter. De oud-speler van FC Lisse, Rijnsburgse Boys en IJsselmeervogels speelde jarenlang in de top van het amateurvoetbal en kreeg ook met enige regelmaat aanbiedingen van amateurclubs: 'Het begint met een belletje en daarin worden dan dingen beloofd om je over de streep te trekken. Ze willen je maatschappelijk helpen of geven aan een bekende trainer aan te stellen die zijn sporen heeft verdiend om het sportief aantrekkelijker te maken.'

Clubs willen er alles aan doen om de gedroomde versterking binnen te halen: 'Ik werd op een dag gebeld door IJsselmeervogels en een dag later belde Spakenburg dat me koste wat het kost binnen wilde halen. Als de ene club een tientje biedt, dan biedt de buurman elf euro. Dat gaat van kwaad tot erger. Negen van de tien spelers zullen dat ook tegen elkaar uitspelen. Bij mij was dat niet zo. Ik had direct een goed gevoel bij IJsselmeervogels en ben daar dan ook naartoe gegaan. Maar als je een beetje naam hebt gemaakt en een paar goede wedstrijden speelde, dan wisten clubs je snel te vinden.'



'Makkelijkere keuze'

Het aanbod voor het opbouwen van een maatschappelijke carrière heeft bij Winter nooit meegespeeld in zijn beslissing om naar een club te gaan: 'Ik had het wat dat betreft allemaal wel aardig onder controle, dus dat speelde bij mij nooit mee. Maar ik kan me voorstellen dat je je oren als jonge spelers wel laat hangen naar een maatschappelijke carrière. Daarbij moet je denken aan een baan of een studie. Je kunt ook kiezen voor het snelle geld. Maar dan scheur je je kruisband, en dan? Daarnaast hoor ik nu weleens bedragen, ja dat geloof ik niet helemaal.'

'Ik kan me er alles bij voorstellen dat spelers liever in de tweede divisie voetballen in plaats van in de eerste divisie. Het verschil zit hem in het aantal trainingen, het lekker op zaterdagmiddag voetballen in plaats van op een maandag- of vrijdagavond en je verdient geld bij de club èn bij je baan. Ik zie dan ook geen enkel nadeel om in de tweede divisie te voetballen in plaats van in de eerste divisie. Als je zeventien of achttien bent, dan snap ik dat je nog wil proberen om de sprong te maken naar het betaalde voetbal. Maar dat is niet veel spelers gegeven. Als je dan begin twintig bent, dan zou ik kiezen voor de tweede divisie. Als je op die leeftijd nog niet doorgebroken bent, dan lijkt die keuze me makkelijker', zegt Winter.



Contractverplichting

Clubs hebben sinds de invoering van de voetbalpiramide de verplichting om contractspelers te registreren. Maar dat stuitte een aantal clubs tegen de borst, mede omdat dit ten koste gaat van de jeugdopleidingen. Toch is de KNVB van mening dat dit het voetbal ten goede zal komen. De eis voor contractspelers werd om die reden nogmaals tegen het licht gehouden en vervolgens aangepast.

Het aantal verplichte contractspelers voor clubs in de tweede divisie werd daarom bijgesteld van dertien naar tien en het aantal uur van het contract ging van minimaal twaalf naar tien uur per week. In de derde divisie moeten clubs minimaal drie contractspelers voor ten minste acht uur vastleggen (dat was zes contractspelers voor minimaal twaalf uur per week).



Jeugdopleiding

Wat daarnaast meespeelt is of de jeugdopleiding van een club voldoet aan een zogeheten 'Kwaliteit en Performance-model'. In dit model kan de jeugdopleiding van een tweededivisieclub beoordeeld worden met de lokale of regionale status. Als dat gebeurt dan brengt dat het aantal contractspelers naar respectievelijk acht en vier. Als een club in de derde divisie een jeugdopleiding heeft met regionale of lokale certificering, dan hoeft het geen contractspelers meer te hebben.

Het 'Kwaliteit en Performance-model' geeft aan hoe sterk een jeugdopleiding is en welke status daaraan gegeven kan worden: 1. Internationale voetbalacademies 2. Nationale voetbalacademies 3. Regionale jeugdopleidingen 4. Lokale jeugdopleidingen. Door een sterkere jeugdopleiding bestaat de kans dat spelers doorgroeien naar het eerste elftal van hun club dat wellicht uitkomt in de top van het Nederlandse amateurvoetbal.



Conclusie

Als je als voetballer de top kunt halen, dan is dat natuurlijk geweldig. Het is alleen maar voor weinigen weggelegd. Door te voetballen in de tweede divisie kun je als topspeler meer verdienen dan in de Jupiler League en je hoeft er in verhouding, zeker voor wat betreft trainingen, minder voor te doen. Dat er daarnaast gewerkt kan worden aan een maatschappelijke loopbaan maakt het voor spelers veel interessanter.