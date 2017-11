Deel dit artikel:











Permanente monteur bij Koningin Julianabrug vanwege storingen Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - De komende tijd zal er bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn continu een monteur aanwezig zijn om bij storingen snel in te grijpen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Wethouder Kees van Velzen (CDA) heeft dit afgesproken met de aannemer, omdat de aanrijdtijd voor monteurs bij storingen lang is en de hinder voor het verkeer dan groot is.

De afgelopen drie dagen waren er vier langdurige storingen aan de oeververbinding over de Oude Rijn. 'Het gaat om een probleem aan de elektrische installatie. Dat was een aantal maanden geleden ook de oorzaak van vele storingen, maar nu ligt het probleem bij de slagbomen. Het probleem is gedetecteerd en de aannemer werkt aan een oplossing.' 'Het is een heel akelige situatie. Het lijkt wel of er geen eind komt aan kinderziektes die wel heel erg structureel worden', zegt Van Velzen. Per 1 januari 2018 wordt de Julianabrug door de aannemer officieel opgeleverd aan de provincie Zuid-Holland. Dat proces gaat door.

Oplossing Als de problemen met de slagbomen opgelost zijn, zal de permanente monteur weer verdwijnen. Hoe lang dit gaat duren, is vooralsnog onbekend. Eerder dit jaar werd er ook al een monteur gestationeerd bij de brug vanwege aanhoudende problemen.