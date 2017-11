Deel dit artikel:











Politiehelikopter ingezet bij zoektocht naar vermiste vrouw Archief | Foto: ANP

LEIDEN - In Leiden en omgeving is de politie op zoek naar een vermiste vrouw. Naast meerdere agenten, is ook de politiehelikopter opgeroepen om te helpen bij de zoektocht.



Op Twitter laat de politie weten dat ze op zoek zijn naar een vrouw van 51 jaar oud. Ze is blank, heeft blond haar en is 1.60 meter lang. De vrouw draagt een zwarte jas en is mogelijk weg op een zwarte fiets met krat voorop en zwarte fietstassen. Mensen die tips hebben, worden verzocht te bellen met 112.