West Wekker: protest tegen betaald parkeren en permanente monteur bij Julianabrug

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat weer voor de deur. Voor je aan de laatste werkdag van de week begint, lees je in de West Wekker de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen avond. Zo was er in het Haagse stadhuis een protest tegen het invoeren van betaald parkeren in de Schilderswijk en Transvaal en in Alphen aan den Rijn komt voorlopig een vaste monteur bij de Koningin Julianabrug, die de laatste dagen regelmatig storingen vertoont.

1. Protest in Haags stadhuis tegen invoeren betaald parkeren in Schilderswijk en Transvaal

Ze zijn er faliekant op tegen: het invoeren van betaald parkeren in de Schilderswijk en Transvaal. Daarom grepen zo'n honderd Hagenaars donderdagavond tijdens de raadsvergadering de kans om van zich te laten horen. Er waren zelfs zoveel demonstranten dat niet iedereen in de zaal paste en een groot deel van de mensen de vergadering via een scherm in de foyer moest volgen.

2. Permanente monteur bij Koningin Julianabrug Alphen vanwege storingen

De komende tijd zal er bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn continu een monteur aanwezig zijn om bij storingen snel in te grijpen. Dat heeft wethouder Kees van Velzen (CDA) afgesproken met de aannemer, omdat de aanrijdtijd voor monteurs bij storingen lang is en de hinder voor het verkeer dan groot is. De afgelopen dagen waren er vier langdurige storingen aan de oeververbinding over de Oude Rijn. De oorzaak van het probleem zit bij de elektrische installatie.

3. Dierenasiel Rijswijk officieel heropend

Dierenasiel 't Julialaantje in Rijswijk is donderdag officieel heropend. De vernieuwde dierenopvang is al sinds de zomer in bedrijf, maar gisteren kwam de wethouder nog symbolisch een tegeltableau onthullen. De oude opvang in het Julianapark was al jaren aan vernieuwing toe, en een jaar geleden werd begonnen met de renovatie. Eind juni konden de dieren hun vernieuwde hokken betrekken. De renovatie kostte zo'n 1,3 miljoen euro. Een deel van dat geld werd onder meer via crowdfunding en donaties bij elkaar gesprokkeld.

4. Postume Yad Vashem eretitel voor adoptieouders

Dankbaar en bijzonder. Zo omschrijft Mieke Beishuizen-van der Laan de postume Yad Vashem uitreiking aan haar adoptieouders in de Leidse synagoge. De eretitel Yad Vashem, ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’, wordt uitgereikt aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog één of meer Joden voor deportatie hebben behoed, bijvoorbeeld door hen bij zich thuis te laten onderduiken.

5. Boze hondenbaasjes protesteren tegen anti-vlooienmiddel

Boze hondenbaasjes zullen zich vandaag verzamelen in Den Haag. Niet voor een dagje uit of een groepswandeling, maar om een petitie met 40.000 handtekeningen uit te reiken aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze doen dit uit protest tegen het vlooienmiddel Bravecto, het zou hun viervoeters doodziek maken. Het middel zou negatieve bijwerkingen hebben en volgens veel dierenvrienden moet het middel echt van de markt.

Weer: Er is veel bewolking met in de ochtend regen. Ook vanmiddag blijft de kans op een bui bestaan. Bij een overwegend matige zuidwesten wind wordt het 8 of 9 graden.

