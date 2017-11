Ontknoping nadert in tweede etappe Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Met nog minder dan 500 zeemijlen (ongeveer 900 kilometer) te gaan, komt de finish van de tweede etappe van de Volvo Ocean Race stapje voor stapje steeds dichterbij. De boten zijn nu ruim twee weken onderweg vanuit Lissabon. De verwachting is dat de kopgroep in het komende etmaal gaat finishen in Kaapstad.

Het Spaanse Mapfre gaat op dit moment aan de leiding. Vestas 11th Hour Racing en Team Sun Hung Kai/Scallywag hebben besloten in de slotfase etappe over te gaan in 'stealth mode'. De boten zijn hierdoor 24 uur onzichtbaar op de radar.

Het Nederlandse Team Brunel, dat nu vierde vaart, deed dat eerder deze week ook. Schipper Bouwe Bekking blijft hoop houden op een podiumplaats. Team AkzoNobel, nu zesde, strijdt samen met Turn the Tide on Plastic en Sun Hung Kay/Scallywag om de vijfde plek.

Klompboot

Inmiddels is in de haven van Kaapstad wel al een ander, ietwat opvallend bootje gearriveerd: de Haagse klompboot. Hiermee laat Den Haag van zich horen in een aantal havens waar de Volvo Ocean Race afmeert. Den Haag is eind juni 2018 het eindpunt van de acht maanden durende zeilwedstrijd.