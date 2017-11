Deel dit artikel:











Haagse raad probeert het eens te worden over partijdonaties Haagse gemeenteraad (Foto: ANP)

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad gaat in werkgroepen afspraken maken over sponsoring van politieke partijen. De partijen moeten het eens worden over de vraag of de partijen hun sponsors en giften openbaar moeten maken. Landelijke partijen zijn verplicht om alle giften boven de 4500 euro te publiceren, maar voor lokale partijen zijn er geen regels.

Aanleiding is een debat in de gemeenteraad afgelopen zomer. Groep de Mos werd toen beticht van cliëntelisme, omdat de partij tijdens de vergadering pleitte voor een nachtvergunning voor zalencentrum Opera, één van de donateurs van De Mos. Een aantal partijen wilde vervolgens dat er afspraken gemaakt zouden worden over de transparantie van de financiering van partijen. De Haagse Stadspartij (HSP) heeft het initiatief genomen om hiernaar te kijken en is tot de conclusie gekomen dat de discussie het beste in werkgroepen gevoerd kan worden. ‘We hopen dat alle partijen een convenant kunnen ondertekenen waarin de afspraken worden vastgelegd’, zei HSP-fractievoorzitter Peter Bos donderdagavond tijdens de een vergadering van de gemeenteraad.

Niet op één lijn Maar tijdens de vergadering bleek dat de partijen nog niet op één lijn zitten. D66, PvdA, GroenLinks en de SP willen een ‘maximale transparantie’. Andere partijen zijn terughoudend. ‘Alle schijn van schending van de integriteit is slecht voor de betrouwbaarheid van de lokale politiek en moet vermeden worden’, zei D66-fractievoorzitter Robert van Asten. Van Asten wil daarom dat alle giften boven de 250 euro openbaar moeten worden.

'Volledige transparantie' Dat vindt ook de PvdA. ‘Partijen moeten zich niet laten sponsoren door bedrijven’, zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘Wij staan voor volledige transparantie. Maar er klinken ook andere geluiden. De ChristenUnie/SGP vindt transparantie belangrijk. ‘Maar het is aan partijen zelf om te bepalen hoe ze daar invulling aan geven’, zei fractievoorzitter Pieter Grinwis. ‘Er moet geen heksenjacht ontstaan op partijen die hier anders mee omgaan.’

'Betrouwbaarheid' En ook de PVV vindt afspraken maken over donaties niet nodig. ‘Alle raadsleden hebben de eed afgelegd. De betrouwbaarheid is geborgd’, reageerde PVV-raadslid André Elissen. ‘De partijfinanciering is de verantwoordelijkheid van elke partij afzonderlijk.’ Groep de Mos ging nauwelijks in op de argumenten van de andere partijen. Groep de Mos-raadslid Lex Kraft van Ermel volstond met een oproep aan de kijkers van de vergadering om Groep de Mos te sponsoren. LEES OOK: Analyse: Groep de Mos maakt zich wel/niet schuldig aan belangenverstrengeling