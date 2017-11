Den Haag wil nu ook eigen windmolen langs A4 stilleggen

DEN HAAG - Na Leidschendam-Voorburg gaat nu ook de gemeente Den Haag aan Rijkswaterstaat vragen de eigen omstreden windturbine naast de A4 stil te leggen.

Dat heeft de gemeenteraad, tegen de zin van wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), besloten. Reden is onder meer dat de omwonenden overlast ondervinden van de molen.

Onlangs werd bekend dat de windturbine bij de A4 naast de Zeeheldenwijk draait zonder de vereiste vergunning van Rijkswaterstaat. De eigenaar van de windturbine heeft hiervoor alsnog een aanvraag ingediend. Rijkswaterstaat denkt dat de vergunning gewoon kan worden verleend en ziet geen noodzaak om de windturbine stil te laten zetten voordat het zover is.



Handhavingsverzoek

Maar Leidschendam-Voorburg en nu dus ook Den Haag zelf vinden wel dat Rijkswaterstaat moet optreden. De buurgemeente heeft daarvoor al een zogenaamd handhavingsverzoek ingediend en nu gaat ook Den Haag dat doen.

Wijsmuller wees er tijdens de raadsvergadering op dat het heel vreemd is om zo'n verzoek in te dienen. Al was het alleen maar omdat een ruime meerderheid in het verleden juist voor de molen was. Maar de raad steunde uiteindelijk toch een motie van de Groep de Mos om Rijkswaterstaat duidelijk te maken dat er moet worden opgetreden omdat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de overlast van omwonenden 'serieus wordt aangepakt'.