Geen Nederlandse, piraten- of regenboogvlag in Haagse raadzaal

DEN HAAG - In de raadzaal van de gemeente Den Haag komt geen Nederlandse vlag te hangen. En ook geen Haagse vlag, geen regenboog- én zelfs geen piratenvlag. Bovendien worden op de muren ook geen belangrijke passages uit de Grondwet geschreven.

Dat is de uitkomst van een bij vlagen opmerkelijk debat tijdens de gemeenteraadsvergadering. Toen bekend werd dat in de Tweede Kamer een Nederlandse vlag kwam te hangen, vond de Groep de Mos in de raad het hoogste tijd om ook in de witte raadzaal van Den Haag de driekleur te hijsen. En daarbij dan ook maar direct de Haagse vlag 'als symbolen van ons land en onze stad en daarmee van eenheid'. De partij kreeg daarvoor steun van de ChristenUnie/SGP, PVV en de Groep Brands.

Reden voor de Haagse Stadspartij om daar direct nog een vlag naast te willen hangen. Want Den Haag en Scheveningen hebben gediend als thuisbasis van piraten. Den Haag is ook als stad van recht en vrede 'toevluchtsoord voor vogelvrijen, vrijbuiters en zeeschuimers' en heeft ook 'een traditie van piratenzenders'. Dus haalde fractievoorzitter Peter Bos de bekende zwarte vlag met het doodshoofd tevoorschijn. De piratenvlag moest wat hem betreft ook in de raadzaal gaan wapperen.



Diversiteit

Waarop GroenLinks direct met het voorstel kwam om 'als symbool van diversiteit' er nog de regenboogvlag bij te hangen. Bij het maken van plannen voor het 'meer kleur geven' van de zaal sloot de PvdA zich aan. Fractievoorzitter Martijn Balster diende een motie in om artikel 1 van de Grondwet er 'een permanente en prominente plek' te geven.

Toen bleek dat een nipte meerderheid (één stem verschil) het plan voor de Nederlandse vlag afwees, werden ook alle andere voorstellen ingetrokken. En dus moeten de raadsleden en het publiek het blijven doen met het portret van de koning aan de muur en een flink bloemstuk. En natuurlijk het stadswapen van Den Haag, dat in de vloer verwerkt is.

LEES OOK: Rake Vragen: Is Den Haag een dorp of een stad? Eindelijk het verlossende antwoord