Deel dit artikel:











Pauline uit Pijnacker is op zoek naar een kerstkikker Stukje van de verzameling van Paulien

DEN HAAG - Iedereen verzamelt wel iets, de één verzamelt beertjes, de ander vaasjes of voetbalplaatjes. Pauline Mazuren uit Pijnacker heeft een hele verzameling kikkers! Nu is zij op zoek naar een kerstkikker inruil voor luchtpapier. En via SuperDebby doet zij een oproepje

Geschreven door SuperDebby

Voor haar 16e verjaardag kreeg Pauline van een vriendin een kikkertje, en dat vond ze zo leuk dat ze er steeds meer kreeg. Nu heeft ze inmiddels 2000 kikkers in alle vormen en maten door het hele huis staan. Ze staan op de zolder, in de tuin en op het dakterras. Elke kerst hangt haar hele boom vol met kikkers. De buurt kan ook meegenieten van de verzameling van Pauline. Als je langs het raam van Pauline loopt zie je er altijd een thema in terug, zoals een kerstthema. En voor dat thema zoekt Pauline nog kikkers. Pauline wil graag een deal maken en de kikker ruilen voor luchtpostpapier wat ze over heeft. Heb jij een kerstkikker? En zou je die wel willen ruilen? Dan kan je Pauline heel erg blij maken! Stuur een mailtje naar superdebby@omroepwest.nl