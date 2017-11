Nederlandse vlag in raadzaal gemeentehuis Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de raadzaal van het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn komt binnenkort een Nederlandse vlag. Een motie van Lijst Schotanus haalde daarvoor donderdagavond een meerderheid in de gemeenteraad.

Sinds kort is ook in de Tweede Kamer de nationale driekleur zichtbaar. Gert-Jan Schotanus stelt dat de nationale vlag in veel landen getoond wordt in politieke arena's. 'Het nationale symbool hoort thuis in het lokale huis van de democratie', zegt hij tegen Studio Alphen, mediapartner van Omroep West.

In Den Haag werd op dezelfde avond besloten om geen Nederlandse vlag op te hangen. Ook komt er geen Haagse vlag, geen regenboog- en geen piratenvlag. Ook worden op de muren geen belangrijke passages uit de Grondwet geschreven.

