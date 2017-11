'Warme poep liep langs mijn benen, maar ik mocht nergens naar de wc'

NAALDWIJK - Wat doe je als een stoma hebt, naar het toilet moet, maar dat nergens mag? Een aangrijpend blog over deze ervaring van Carlijn Willemstijn (37) uit Naaldwijk, die al sinds haar twintigste een stoma heeft, is deze week viral gegaan op Facebook. Haar verhaal is de afgelopen weken door tienduizenden mensen gelezen en gedeeld. 'De beschikking over een toilet is een eerste levensbehoefte', vindt Carlijn.

Vernederend, zo heet het verhaal dat Carlijn Willemstijn deze week op haar eigen blog plaatst. Ze beschrijft haar ervaringen met een lekkende stoma terwijl ze in een vreemde stad is. ‘Mensonterend. Nog steeds, na 14 jaar een stoma te hebben, halen lekkages mij volledig uit mijn evenwicht. De warme poep verspreidt zich aan de binnenkant van mijn panty en jurkje’, is te lezen in het aangrijpende verhaal.

Bij een supermarkt vraagt Carlijn of ze naar de wc mag. 'Sorry mevrouw maar wegens de veiligheid kan het echt niet.' Ook nadat ze vertelt over haar lekkende stoma mag ze niet naar de wc. 'Help mij alsjeblieft', smeekt ze huilend.



'Ik praat makkelijk over poep'

Hoe heftig het verhaal op haar blog ook is, ze vertelt er vrijdag open en opgewekt over aan de telefoon. 'Het is dat ik er zo open over ben. Ik praat echt makkelijk over poep en plas', zegt de Naaldwijkse.

'Maar het probleem is dat veel mensen zich vaak enorm schamen. En dan durven ze écht de deur niet meer uit.'



Naar de wc gaan is eerste levensbehoefte

Daarom is Carlijn nog altijd druk bezig om meer begrip te krijgen over het gebruiken van toiletten in het openbaar. Ook zoekt ze mensen die soortgelijke ervaringen of problemen hebben. 'De beschikking hebben over een toilet is een eerste levensbehoefte. In Nederlandse steden zou er om de vijfhonderd meter een beschikbaar toilet moeten zijn.'

Dat is alleen nog lang niet het geval in veel steden, zo legt ze uit. Het komt geregeld voor dat de Naaldwijkse geweigerd wordt. 'Zelfs ook bij veel invalidentoiletten. Dat snap ik ergens wel, ik zie er niet invalide uit. Maar je hoeft niet altijd in een rolstoel te zitten om gebruik te maken van zo'n toilet.'



Initiatieven

Gelukkig voor Carlijn en veel lotgenoten zijn er steeds meer initiatieven. Zo is er een website waarop je snel openbare toiletten kan vinden en neemt de aandacht voor het probleem steeds meer toe.

'Kijk, ik kan mezelf prima redden, maar soms gaat het gewoon echt even niet. En dit hele probleem is echt makkelijk op te lossen met beschikbare, toegankelijke toiletten', zo besluit ze.

