Deel dit artikel:











Daniël E. in beroep tegen straf voor moord op Miriam Sharon Foto verstrekt aan Omroep West door de politie

DEN HAAG - Daniël E. gaat in de hoger beroep tegen de straf die de rechter hem op 17 november oplegde. E. werd toen door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 14 jaar cel voor de moord op Miriam Sharon in 1990. Het lichaam van de 36-jarige vrouw werd op 8 oktober van dat jaar gevonden in haar huis aan de Regentesselaan in Den Haag.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De advocaat van de 53-jarige E. laat vrijdag aan Omroep West weten dat het beroep nog niet is ingesteld maar dat 'dat binnen 14 dagen na het vonnis zal gebeuren'. E. werd in de zomer van 2016 aangehouden na een DNA-match. Oude sporen werden door het Haagse coldcaseteam opnieuw onderzocht. Sinds die tijd zit E. vast maar zwijgt hij over de moord.

Vervolgen voor moord Het Openbaar Ministerie moest E. aanklagen voor moord omdat doodslag verjaard was. Om moord te bewijzen moest het OM kunnen aantonen dat E. Miriam Sharon met voorbedachte rade om het leven bracht. De rechter vond die opzet bewezen. Daniel E. kwam rechtstreeks vanuit Brussel naar de woning van Sharon. De vrouw overleed omdat haar keel was doorgesneden. Dat wijst volgens de rechtbank op een afrekening en E. zei toen hij de woning binnenkwam 'ik ben gestuurd'.

Motief werd nooit duidelijk Een motief voor de moord op Sharon is nooit duidelijk geworden. Mogelijk gaat het om een partij drugs die de Israëlische vrouw achterover zou hebben gedrukt, mogelijk gaat het om een ruzie over het vervalsen van schilderijen. LEES OOK: Eis: 16 jaar cel tegen verdachte moord Miriam Sharon