Amber (16) uit Zoetermeer vermist

ZOETERMEER - De politie is op zoek naar de 16-jarige Amber uit Zoetermeer. Het meisje is sinds zondag 19 november spoorloos verdwenen.

De tiener is zondagavond voor het laatst gezien toen ze bij haar ouders rond 19.00 uur vertrok. Normaal verblijft Amber in een zorginstelling in Rotterdam-Kralingen, maar was het afgelopen weekend op verlof bij haar ouders.

De politie is sinds zondag met meerdere eenheden op zoek naar het meisje. De politie heeft intensief contact met de familie van Amber en met de zorginstelling.



Social media

Amber droeg zondag een zwart Adidas-trainingspak met witte strepen en zwarte Adidas gympen. De politie hoopt via social media Amber te vinden. Mensen die weten waar Amber is of zou kunnen zijn, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.