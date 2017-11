Deel dit artikel:











Man houdt buurt wakker door tegen voordeuren te trappen Archieffoto

WADDINXVEEN - Een man (47) uit Waddinxveen heeft behoorlijk stennis gemaakt in zijn woonplaats. De man, die vermoedelijk zwaar onder invloed was van drugs, schopte midden in de nacht tegen meerdere voordeuren. Na veel tegenstribbelen hield de politie hem aan.

Nadat de Waddinxvener rond 02.00 uur herrie had gemaakt bij diverse huizen, werd hij door agenten in diepe slaap aangetroffen in een portiek. Toen hij wakker werd gemaakt, bleek hij behoorlijk onder invloed. De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding, ook toen hij op het bureau een speekseltest weigerde. Volgens de politie 'mochten de collega's die ergens anders in stoppen', schrijft de politie op Facebook.