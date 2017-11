Deel dit artikel:











Automobilist (18) rijdt fietser aan en vlucht Foto: John van der Tol

LEIDEN - Een 18-jarige automobilist is vrijdagmiddag op de vlucht geslagen nadat hij een fietser aanreed op de Pieterskerkstraat in Leiden. De fietser raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto ging er na het ongeval vandoor en liet zijn auto beschadigd achter. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het om een 18-jarige blonde jongen met een petje. Hij 1,65 meter lang en draagt een zwarte jas met witte balk erop. De politie heeft Burgernet ingezet om de automobilist op te sporen.