Gestolen post terecht maar fiets van bezorger nog spoorloos

LEIDEN - De post die dinsdag in de binnenstad van Leiden werd gestolen is terecht. De postfiets waarmee de bezorger de brieven en kaarten vervoerde, is nog altijd spoorloos, meldt PostNL vrijdag.

'De politie heeft de gestolen post teruggevonden in Warmond', zegt een PostNL-woordvoerder. 'Deze post is inmiddels ook bezorgd. Helaas hebben we de fiets nog niet teruggevonden.' Het postbedrijf vermoedt dat het de dief om de fiets te doen was.

De postbode had zijn fiets op de hoek van de Prins Frederikstraat en de Koningstraat geparkeerd toen deze door een dief werd meegenomen. Extra zuur voor de bezorger: hij had zijn fiets nog maar net.



Zwarte fiets met oranje posttassen

De postfiets die in Leiden is gestolen is zwart, heeft een dubbele stang en heeft zowel achterop als voorop grote oranje posttassen van PostNL. De fiets is van het merk BSP.

