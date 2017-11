Deel dit artikel:











Wethouder Bruines: Onderwijs in Den Haag verdient een dikke acht' Foto: talkshow FRITS! Foto: talkshow FRITS!

DEN HAAG - Het onderwijs verdient een achteneenhalf, vertelt wethouder Saskia Bruines (D66) in de talkshow FRITS! van Omroep West. 'Het Haagse onderwijs is heel erg goed. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in zwakke scholen en die bieden nu kwaliteit.'

Geschreven door Redactie talkshow FRITS!

De wethouder wil de aankomende jaren het lerarentekort aanpakken maar ook de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. 'We willen dat iedereen een goede opleiding volgt en daarna aan het werk kan komen, daar ligt nog een grote uitdaging', aldus Bruines. De twee andere tafelgasten van de talkshow FRITS! hebben ook zo hun ideeën over het onderwijs. De Haagse presentator en cabaretier Fred Zuiderwijk roept de wethouder op om meer te investeren in cultuuronderwijs: 'Muzieklessen moeten weer terug op alle scholen in Den Haag'. De wethouder is het met de cabaretier eens en zegt dit in haar onderwijsplannen te hebben opgenomen. LEES OOK: Machtsstrijd Den Haag: Saskia Bruines wint strijd om wethouderschap De derde gast, mentalist Richard Stooker, heeft net als Zuiderwijk ook in Den Haag op school gezeten en schreef jaren geleden een eigen plan voor het voortgezet onderwijs. Stooker wil de schoolvakken wiskunde en natuurkunde weer 'sexy' maken door goocheltrucs te gebruiken in de les. 'Het plan is meerdere keren aangeboden bij het ministerie maar het heeft tot niks geleid, aldus Stooker.' Meer informatie over de talkshow FRITS!? Kijk dan vanaf 20.00 uur naar TV West.