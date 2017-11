Voorschoten gaat zelf geluidsoverlast A4 meten

VOORSCHOTEN - Voorschoten gaat zelf geluidsmetingen doen bij de Vlietlanden langs de A4. Wethouder Daan Binnendijk heeft dat toegezegd na vragen van de SP.

Volgens de partij is er sinds de bomenkap langs de A4 veel geluidsoverlast voor omwonenden. De provincie vond het niet nodig om een geluidsscherm te plaatsen. Met het aanleggen van ZOAB-asfalt wordt er voor gezorgd dat geluidsnormen langs de A4 niet worden overschreden, schrijft de provincie eind oktober in een brief.

De politieke partijen in Voorschoten vertrouwen de metingen van de provincie niet. Daarom vroeg SP om opnieuw metingen te laten doen. 'Op deze manier kan Voorschoten aantonen dat een geluidsscherm wel degelijk nodig is', zegt de SP.



89 bomen weg

Voor de aanleg van de RijnlandRoute moesten 89 bomen het veld ruimen. De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. In eerste instantie waren er berichten dat er rond de 1000 bomen moesten wijken. Dat leidde tot weerstand en kritiek onder omwonenden.

