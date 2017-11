Nieuwe reizigerstunnel onder station Den Haag HS geschoven

DEN HAAG - Niet alleen aan de voorkant van station Den Haag Hollands Spoor wordt gewerkt: ook aan de achterzijde zijn dit weekend werkzaamheden. Er wordt een nieuwe tunnel onder de sporen op zijn plek geschoven. Die moet ervoor zorgen dat reizigers vanaf de Laakzijde straks makkelijker bij de treinen kunnen komen.

De nieuwe tunnel is volgens de gemeente Den Haag nodig omdat er veel nieuwe bedrijven en instellingen in Laak zijn gevestigd. Ook wordt er flink gebouwd aan studentenwoningen. De nieuwe ingang moet een volwaardige extra ingang voor het station worden, samen met een nieuwe fietsenstalling en commerciële ruimtes.

Het nieuwe deel wordt stapje voor stapje tegen de bestaande reizigerstunnel aangeschoven. Hiervoor zijn de spoordijk en een deel van de rails tijdelijk weggehaald. Spoor 6 is daarom dit weekend dicht en de dienstregeling is aangepast. Maandagochtend rijden de treinen weer normaal. Tijdens de werkzaamheden is de Hoge Waldorpstraat regelmatig afgesloten voor autoverkeer.



Werkzaamheden Stationsplein lopen uit

Donderdag werd bekend dat de werkzaamheden aan de voorkant van het station maanden langer zullen duren. Er moeten nieuwe funderingen komen voor de zeven palen van de bovenleidingmasten. Deze blijken niet sterk genoeg om de trekkrachten van de nieuwe bovenleiding te weerstaan. Daarom moeten ze uit veiligheidsoverwegingen vervangen worden.

Daardoor is de Parallelweg vanaf 27 november tot eind februari 2018 niet begaanbaar voor al het autoverkeer. Trams moeten voorlopig hun alternatieve routes blijven rijden. De verwachting is dat dit tot eind januari of begin februari zo blijft. Eigenlijk zouden de trams op 18 december weer hun normale routes gaan rijden.