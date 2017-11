Russische doping: alsnog zilver voor Margot Boer

WOUBRUGGE - Voormalig schaatsster Margot Boer uit Woubrugge krijgt waarschijnlijk alsnog een zilveren medaille voor haar 500 meter tijdens de Olympische Spelen van Sotsji in 2014. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Olga Fatkoelina levenslang geschorst wegens dopinggebruik. Zij won de zilveren medaille.

Volgens het NOC NSF ligt het voor de hand dat de medailles vervolgens 'opnieuw verdeeld worden'. 'Maar het IOC moet daarover uiteindelijk beslissen', zegt een woordvoerder.

Boer had in Rusland 37,71 seconden nodig voor haar 500 meter. Fatkoelina deed er 37,49 seconden over. Het goud ging naar Sang-hwa Lee in 37,42.



Hong brons

De grootste glimlach na de dopingschorsing van Fatkoelina staat misschien wel op het gezicht van de Chinese Zhang Hong. Zij werd vierde in 37,99, maar kan nu dus waarschijnlijk alsnog de bronzen medaille krijgen.

