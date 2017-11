Noodkreet nabestaanden Ahmad Mola Nissi: 'Mijn vader is niet enige activist die hier vermoord is'

DEN HAAG - De dochter en zoon van Ahmad Mola Nissi luiden de noodklok. De leider van een Arabische afscheidingsbeweging werd begin deze maand doodgeschoten in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Zijn familie denkt dat het Iraanse regime achter de moord zit, al is dat niet bewezen. Na zijn dood zijn de nabestaanden bang dat nu ook andere mensen gevaar lopen. Daarom zoeken ze aandacht voor de zaak van hun vader.

Vrijdagmiddag demonstreerden enkele tientallen mensen voor het gebouw van de Tweede Kamer. Ze zwaaiden met vlaggen en sommigen droegen een foto van de vermoorde Mola Nissi bij zich. Onder hen ook de dochter en de zoon van Nissi. Eerder op de dag hebben de twee een gesprek gehad met Kirsten van den Hul, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

'Mijn vader is niet de eerste en ook niet de laatste activist die in het buitenland en hier in Europa wordt vermoord', zegt Hawra Ahmad Nissi, de dochter van Ahmad Mola Nissi na het gesprek. Ze is blij dat de politicus even tijd voor haar en haar broer heeft gemaakt.



'Niet eerste moord'

De familie is ervan overtuigd dat Iran achter de moord zit. Ook denken ze de 56-jarige Ali Motamed in Almere eind 2015 vermoord is om dezelfde reden als hun vader.

Die werd op 8 november doodgeschoten voor zijn huis. Zijn dochter vertelt dat zijn familie binnen op hem zat te wachten. Vooral haar moeder heeft het erg zwaar na de dood van haar man. 'Het gaat niet echt goed, maar we proberen sterk te blijven', zegt Hawra.



'Hij had dit verwacht'

Ook vertelt ze dat haar vader dit, doelend op een aanslag op zijn leven, wel verwacht had. Hij streed zijn hele leven voor de onafhankelijkheid van het gebied Khoezistan of Ahwaz in het zuidwesten van Iran. Omdat de groep in het verleden geweld heeft gebruikt worden zij door de Iraanse overheid als terroristen gezien.

Hawra is behalve verdrietig vooral strijdbaar. 'Ook als ik mij niet veilig voel, ik moet gewoon doorgaan. Dat is mijn missie in het leven op dit moment.'



Nog niet opgelost

De moord op Ahmad Mola Nissi is nog niet opgelost. De politie heeft inmiddels de auto van de schutter terugegevonden. Maar de enige verdachte werd kort na de moord weer vrijgelaten. De Iraanse ambassade was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar op dit verhaal.

