Team Brunel finisht als vierde in tweede etappe Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Het Nederlandse Team Brunel is zaterdagnacht in Kaapstad als vierde gefinisht in de tweede etappe van de Volvo Ocean Race. Het team van schipper Bouwe Bekking heeft het daarmee beter gedaan dan in de eerste etappe, toen het zesde werd.

Aan het begin van de week was Team Brunel in de strijd voor de tweede plek. Het Nederlandse team ging in de zogenoemde stealth mode , maar kon uiteindelijk die podiumplaats niet vasthouden.

'We zijn natuurlijk toch wel een heel klein beetje teleurgesteld. We zaten er erg goed bij', reageerde Bekking wat teleurgesteld. 'Maar, we zijn deze etappe wel enorm gegroeid. We zijn niet snel genoeg als het harder waait, maar weten nu waarom en dat geeft ons vertrouwen voor de volgende etappe. Ik ben blij met onze groep. De leercurve is enorm en iedereen is gezond, fit en geniet.'



Mapfre

Het Spaanse zeilteam Mapfre won de tweede etappe. Schipper Xabi Fernández en zijn bemanning kwamen na 7000 zeemijl (circa 13.000 km) vrijdagmiddag als eerste boot over de finish in Kaapstad. Dongfeng, met de Haagse Carolijn Brouwer aan boord, en Vestas finishten niet veel later als tweede en derde.

Team AkzoNobel, het andere Nederlandse team met schipper Simeon Tienpont, is nog onderweg naar de Zuid-Afrikaanse stad. Het team ligt op dit moment vijfde en wordt, samen met Turn The Tide on Plastic en Scallywag, zaterdagavond rond 21.00 uur in Kaapstad verwacht.

De derde etappe naar Melbourne in Australië start op 10 december.