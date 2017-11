Voorbeschouwing Vitesse – ADO Den Haag: Beugelsdijk weer beschikbaar, maar start op de bank

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk is na vier wedstrijden schorsing weer beschikbaar voor Fons Groenendijk, maar hij start zondag tegen Vitesse vermoedelijk op de bank. De Haagse trainer laat zijn basisopstelling na de 4-1 overwinning op Heracles intact.

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Groenendijk gaat tegen Vitesse waarschijnlijk geen wijzigingen doorvoeren in zijn basisopstelling tegen Vitesse. Dat betekent dat Beugelsdijk, die terugkeert na een schorsing, op de bank begint. Ook Elson Hooi en Bjorn Johnsen, die indruk maakten tegen Heracles, beginnen niet in de basisopstelling.

‘Het is een hele moeilijke uitwedstrijd. We hebben de jongens beelden laten zien waarvan wij denken dat wij iets kunnen halen. Ook de kwaliteiten van Vitesse zijn voorbij gekomen. En dat zijn er nogal wat. Wij moeten zelf echt ‘top’ zijn om daar iets te halen. Of het een voordeel voor ons is dat zij donderdagavond hebben gespeeld? Nee, ik hoorde Henk Fraser op tv zeggen dat hij de wedstrijd van zondag ‘cruciaal’ noemt. En dat zag je ook terug, want hij heeft bepaalde spelers rust gegeven.’

Vorig seizoen:

De laatste keer dat ADO Den Haag op bezoek ging in Arnhem werd met 2-1 gewonnen van Vitesse. De grote man met twee doelpunten was toen Gervane Kastaneer.

Een editie die bij veel supporters nog op het netvlies staat, is de wedstrijd in 2012. Tjaronn Chery scoorde toen op fenomenale wijze de 0-1.

De wedstrijd tussen Vitesse en ADO Den Haag wordt zondagmiddag om 16.45 uur gespeeld in het GelreDome en is live te volgen via 89.3 FM Radio West en de social media-kanalen van Omroep West Sport.