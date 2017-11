Deel dit artikel:











Gekte rondom Black Friday: 'Ik spaar al vanaf de zomer' Plastic tassen

DEN HAAG - In Amerika is het al jaren een fenomeen: Black Friday. Winkels stunten op de dag na Thanksgiving met bijzondere kortingen. Maar de rage lijkt nu toch ook overgewaaid te zijn naar Nederland. Wij gingen Den Haag in om te kijken of het Black Friday-virus hier ook aanslaat.

'Black Friday! Maak er gebruik van', roept een enthousiaste dame. 'Ik begon in de zomer al te sparen.' Anderen blijven er nuchter onder: 'Ik hoop niet dat we net zo hysterisch gaan doen als die Amerikanen. Ik denk dat de helft van de aanbiedingen niet echt aanbiedingen zijn. Dat je een beetje genept wordt hier en daar.' Volgens een winkelmedewerkster is de Black Friday een voorproefje op de kerstverkopen. 'We zien het als mogelijkheid om voor de feestdagen al te slagen. Je hoort normaal gesproken dat alles al is uitverkocht als de sale met Kerst begint. Dit geeft de consument al de mogelijkheid om een leuke set te kopen.'