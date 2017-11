Oud-burgemeester Alphen aan den Rijn naar Sint-Maarten voor wederopbouw

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nico Schoof, oud-burgemeester van Alphen aan den Rijn, vertrekt volgende week naar Sint Maarten om zich in te zetten voor de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma. Hij gaat daar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de slag.

‘Ik word hoofd van de civiele missie’, legt Schoof uit. ‘Er is een klein ploegje Nederlanders daar na de orkaan gestationeerd om noodhulp te verlenen. Maar die ploeg moet langzamerhand worden afgelost, omdat de fase van noodhulp overgaat naar de langdurige fase van wederopbouw.’

Voor die wederopbouw heeft Nederland 550 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘De opdracht is dat het geld daar op de goede manier terechtkomt, volgens de richtlijnen die Nederland voorschrijft. En in afwachting van het optreden van de Wereldbank.’ Nederland wil dat die Wereldbank het geld beheert.



Contacten onderhouden

Schoof: ‘Zolang dat niet is geregeld ben ik daar om die overgang te begeleiden. En dat betekent in de praktijk dat je hulpvragen ziet en adviseert. Je brengt dingen over van Den Haag naar Sint-Maarten en andersom. In mijn taakomschrijving staat ook het onderhouden van de contacten met de regering en hoge ambtenaren.’

De oud-burgemeester van Alphen aan den Rijn zit in ieder geval tot komend voorjaar op Sint-Maarten om zijn opdracht uit te voeren. ‘Ik beschouw het ook wel een beetje als een eer dat ik dat mag doen’, zegt hij. ‘Ik zal ook mijn uiterste best doen om het zo goed als mogelijk te doen.’



Voortgangscommissie

Nico Schoof was van 1997 tot 2008 burgemeester van Alphen aan den Rijn. Sinds Sint-Maarten in 2010 een zelfstandig land is geworden binnen het koninkrijk, zit Schoof in de Voortgangscommissie Sint-Maarten. Dat is een commissie die de voortgang van Sint-Maarten bewaakt.