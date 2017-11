Baasjes protesteren: 'Mijn hond is overleden door Bravecto'

DEN HAAG - Boze hondenbaasjes protesteerden vandaag in Den Haag. Volgens hen zijn honderden honden overleden na het innemen van het anti-vlooienmiddel Bravecto. Met een petitie, die inmiddels door 40.000 mensen is ondertekend, hopen ze verantwoordelijk minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te overtuigen dat het middel verboden moet worden.

Hond Qrispy is negen maanden oud en loopt mank. Volgens haar baas komt het door Bravecto, een pil die honden slikken tegen vlooien en teken. ‘Toen ze elf weken oud was kreeg ze enkel deze pil. Zij heeft nooit een ander medicijn of vaccinatie gekregen. Een paar uur daarna lag ze epileptisch op de grond', zegt de baas van Qrispy.

‘Mijn hond Rico was een hele vitale hond. Hij heeft de pil gekregen en binnen een maand is hij overleden’, zegt initiatiefnemer Michael van de Sande.‘ Vaak kunnen dierenartsen niet verklaren waarom een hond ziek is en de slachtoffers snappen niet waarom dit middel nog verkocht mag worden’, zegt van de Sande. Het middel wordt te makkelijk door dierenartsen gegeven, vinden de baasjes.



Duizenden klachten

Bij het Europees Medicijnagentschap zijn inmiddels duizenden klachten binnengekomen over het middel. Honden zouden er ontzettend ziek van worden en dit kan leiden tot hun dood. Maar volgens dierenartsen is Bravecto helemaal niet gevaarlijk.

‘Ik gebruik het bij mijn eigen hond. Ik vind het een fantastisch middel’, zegt de Haagse dierenarts Mette van Leeuwen. ‘Er zijn inmiddels 45 miljoen doses verkocht en volgens recente onderzoeken is er geen reden om het negatief te beoordelen. Je weet niet precies waarom die honden zijn doodgegaan. Het kan zijn dat ze andere problemen hadden voordat ze de pil slikten.'



'Bijwerkingen niet vastgesteld'

Volgens de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het niet vastgesteld dat het middel zulke erge bijwerkingen heeft dat honden eraan overlijden. Het advies is om nieuwe bijwerkingen te melden. Mensen die vermoeden dat de hond door het anti-vlooienmiddel is overleden wordt aangeraden hun huisdier te laten onderzoeken.

Maar de hondenbaasjes zijn vastberaden om met hun protest door te gaan totdat Bravecto van de markt verdwijnt. Vandaag overhandigden ze een petitie met 40.000 handtekeningen aan minister Schouten. ‘Wij strijden er voor dat mensen geen Bravecto aan hun huisdieren geven omdat er veel betere middelen zijn om vlooien en teken te gaan’, zegt een demonstrant.