Deel dit artikel:











Bewoners flat Waddinxveen weer terug naar huis na brandje Foto: AS Media

WADDINXVEEN - Een deel van een flat aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen is vrijdagavond ontruimd. Op de zesde verdieping was veel rookontwikkeling. Inmiddels zijn alle bewoners terug naar naar hun woningen.

De oorzaak van de rook was een kleine keukenbrand in een woning op de zesde verdieping. Volgens een woordvoerder werden de woningen in de buurt van rookontwikkeling ontruimd. Het is niet bekend om hoeveel bewoners het gaat.