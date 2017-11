Foto: AS Media

WADDINXVEEN - Een deel van een flat aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen wordt vrijdagavond ontruimd. Op de zesde verdieping is veel rookontwikkeling.

Het is nog niet duidelijk waar de rook vandaan komt. De brandweer onderzoekt dat. Volgens een woordvoerder worden de woningen in de buurt van rookontwikkeling ontruimd. Het is nog niet bekend om hoeveel bewoners het gaat.