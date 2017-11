Deel dit artikel:











Vermiste Amber (16) uit Zoetermeer terecht Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

ZOETERMEER - De sinds afgelopen zondag vermiste Amber uit Zoetermeer is weer terecht. De politie laat weten dat het meisje ongedeerd is gevonden in Zoetermeer.

Het 16-jarige meisje was zondagavond voor het laatst gezien toen ze rond 19.00 uur bij haar ouders vertrok. Normaal verblijft Amber in een zorginstelling in Rotterdam-Kralingen, maar ze was het afgelopen weekend op verlof bij haar ouders.



De politie heeft niet bekend gemaakt hoe ze Amber op het spoor is gekomen.