'Alleen omdat de kachel uit was moesten onze prostitutiepanden dicht' Foto: Archief

DEN HAAG - Volgens de voormalige exploitanten van een aantal prostitutiepanden in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat heeft de gemeente de panden uiteindelijk alleen maar een jaar gesloten, omdat de kachel een paar dagen niet gebrand zou hebben. ‘Want bewijzen dat wij wisten van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie in onze panden zijn er niet. Wij zijn niet vervolgd en uiteindelijk bleef alleen de niet werkende kachel als reden voor de sluiting over', zei één van de voormalige exploitanten vrijdag na een rechtszaak bij de Raad van State.

Geschreven door Cerberus

De exploitanten willen hun vergunning terug, die door de gemeente Den Haag is ingetrokken. Volgens de gemeente wisten, of hadden de exploitanten wel degelijk kunnen en moeten weten dat er tussen 2010 en 2015 minstens acht vrouwen in hun panden slachtoffer van mensenhandel waren en gedwongen hun lichaam verkochten. Het incident met de niet werkende kachel was volgens de gemeente alleen maar een aanwijzing dat de werkomstandigheden in de panden beneden peil waren.

Gelogen ‘Het is allemaal gelogen. Denk je nou echt dat ik mijn meiden zes dagen in de kou laat zitten? Dan verdienen ze niks en kost mij dat ook duizenden euro’s. Het klopt dat de kachel een keer is uitgevallen en ik heb direct elektrische kacheltjes neergezet', zei een 74-jarige exploitant. Hij ontkende verder dat hij en zijn collega’s van de gedwongen prostitutie en vrouwenhandel op de hoogte waren.

Onduidelijkheid over kwaliteit panden Tijdens een eerdere rechtszaak ontstond er onduidelijkheid over de kwaliteit van het beheer van de prostitutiepanden. De exploitanten vroegen daarop aan de teamleider van het Haagse Economische Interventieteam (HEIT), waarin onder meer de zedenpolitie zit, om te getuigen. De teamleider zei vrijdag dat het HEIT-team geen directe aanwijzingen had dat de exploitanten van de vrouwenhandel wisten. De gedwongen prostitutie kwam immers pas aan het licht na het aftappen van de telefoons van een aantal dames en hun pooier Papi door een andere politiedienst. Papi en zijn zoon zijn wel veroordeeld voor mensenhandel en gedwongen prostitutie.

'Beheer schoot tekort' Hoewel de teamleider van HEIT geen belastende informatie over de exploitanten gaf, vond hij wel dat het beheer van de panden tekort schoot: 'De beheerders hadden veel meer kunnen en moeten doen om er achter te komen dat de vrouwen werden uitgebuit. Als je weet dat sommige dames zeven dagen per week 12 uur werken, dan weet je toch dat er iets niet klopt.’ De uitspraak volgt binnen enkele weken.