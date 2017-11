Deel dit artikel:











Chauffeur rijdt vrachtwagen in de sloot Foto: Regio15

DEN HAAG - Een inschattingsfout zorgde ervoor dat een vrachtwagen vrijdagavond deels in de sloot belandde op de Uithofslaan in Den Haag. De Poolse chauffeur probeerde te keren, maar maakte een te scherpe bocht waardoor zijn oplegger in het water terecht kwam.

Door het ongeluk raakte de dieseltank van de vrachtwagen lek. Om te voorkomen dat de brandstof zich door het water verspreidde, werden schermen in de sloot geplaatst. Een berger is bezig om de wagen weer op de weg te zetten.