Nederlandse basketballers beginnen sterk aan WK-kwalificatie ZZ Leiden-basketballer Worthy de Jong in Oranje (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het Nederlands basketbalteam is sterk begonnen aan de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren (ex-ZZ Leiden) versloeg het hoger aangeslagen Kroatië in Almere met 68-61. Voor Oranje was het de eerste zege ooit op Kroatië, de nummer acht van de wereldranglijst. Nederland staat op de 46e plek in het mondiale klassement.

Zondag speelt Oranje de tweede WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Roemenië. In 2018 wachten de dubbele duels met Italië en de returns tegen Kroatië en Roemenië. De eerste drie van de poule van vier gaan door naar de volgende ronde. Het WK is in 2019 in China.

Nederland, met ZZ Leiden-spelers Worthy de Jong en Jessey Voorn in het team, begon vrijdag goed aan het duel. Mede dankzij een driepunter van Shane Hammink in de laatste minuut sloot de thuisploeg het eerste kwart met een voorsprong af: 18-15. In het tweede kwart liep Oranje uit naar 33-24, maar daarna stokte de productie. Bij de rust leidde Nederland nog wel met 33-31.

Na de pauze wist Oranje de voorsprong vast te houden, al kwam Kroatië even langszij (48-48). Het laatste kwart begon met een klein voordeel voor de thuisploeg (50-48). Oranje bleef aan de positieve kant van de score, al scheelde het soms niet veel. Met nog 5 seconden op de klok vierde topschutter Yannick Franke (24 punten) de knappe zege met een fraaie dunk. Roeland Schaftenaar eindigde met tien punten eveneens in de dubbele cijfers.