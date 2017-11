Deel dit artikel:











Brand in auto in Rijswijk; brandstichting wordt niet uitgesloten Brand in auto Prinses Marijkesingel, Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Prinses Marijkesingel in Rijswijk, meldt website Regio15. Even voor 02.00 uur kreeg de brandweer de melding dat er een auto in brand stond.

Brandweerlieden wisten de auto snel te blussen. Hoe groot de schade aan het voertuig is, is niet duidelijk. Ook over de oorzaak is nog weinig bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.