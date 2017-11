Deel dit artikel:











Flinke brand in bouwcontainer achter kassencomplex Pijnacker Brand bouwcontainer Pijnacker (Foto: District8)

PIJNACKER-NOOTDORP - Een flinke uitslaande brand in Pijnacker heeft zaterdagochtend meerdere eenheden van de brandweer heel wat werk bezorgd. Aan de Overgauwseweg in Pijnacker woedde brand in een bouwcontainer, meldt website District8.

Bij de bluswerkzaamheden kwam veel rook vrij. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.