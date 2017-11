IJshockey: Den Haag vecht zich in derby voorbij Zoetermeer

Ruim tien minuten voor het eind van de wedstrijd stond Den Haag voor de schier onmogelijke taak een 3-6 achterstand weg te werken. Maar een comeback kwam er toch. Jurryt Smid, goed voor drie goals, tekende in de slotfase voor de aansluitingstreffer, waarna Raymond van der Schuit het Haagse feest twee minuten voor tijd compleet maakte.

Den Haag-coach Chris Eimers was blij met het resultaat, maar toonde zich niet gelukkig met de manier waarop de overwinning uiteindelijk tot stand kwam. 'Dit is natuurlijk niet een wedstrijd zoals ik die graag zie. Het is mooi om op deze manier terug te komen in de wedstrijd, maar we mogen eigenlijk niet in de situatie komen dat dit nodig is', vertelde hij tegenover IJshockeyNederland.

In TV West Sport was vrijdag een reportage te zien over de twee regionale ijshockeyclubs. Wat zijn hun doelen dit seizoen?