'Bij de HEMA is geen worst meer te krijgen'

DEN HAAG - De liefhebbers van de befaamde HEMA-worst hebben een groot probleem. Op een aantal plekken in de regio is bijna geen rookworst meer te krijgen. Dat is mogelijk het gevolg van de staking bij UNOX in Oss waar werknemers de afgelopen drie weken het werk neerlegden.

Inmiddels hebben de vakbonden een akkoord bereikt met Unilever, dat de fabriek van UNOX wil verkopen. De productie is weer opgestart, maar het tekort aan worst is blijkbaar niet zomaar weggewerkt.

De HEMA-vestiging aan de Grote Marktstraat in Den Haag zit al een week zonder. 'We hebben geen idee wanneer er weer geleverd wordt', zegt een medewerkster van de winkel. Bij de vestiging aan het De Savornin Lohmanplein is de worst eveneens volledig uitverkocht. Een verslaggeefster van Omroep West meldt dat bij een filiaal van de HEMA in Leiden de rookworst ook helemaal op is.



Rookworst is een seizoensproduct

Een woordvoerder van de HEMA wil overigens niet onthullen wie de producent van de rookworst is. 'Het is een seizoensproduct en het kan zijn dat de worst tijdelijk is uitverkocht' zegt hij in een telefonische reactie.