Rijnsburgse Boys stijgt op de ranglijst na winst op Excelsior Maassluis

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys is goed bezig in de tweede divisie. Na de winstpartijen tegen AFC (1-0) en De Treffers (1-3) werd zaterdagmiddag ook Excelsior Maassluis verslagen. Op het eigen sportpark zegevierde de ploeg van vertrekkend trainer Pieter Mulders met 2-1, waardoor Rijnsburg voorlopig op de derde plaats staat.

Beide ploegen begonnen fel aan het duel en dat resulteerde al snel in de eerste goal. Nadat Rijnsburg-doelman Richard van Nieuwkoop al twee keer in actie was gekomen, was het bij de derde kans wel raak voor Excelsior Maassluis. Jeremy Moreno zette de openingstreffer achter zijn naam.

Rijnsburg toonde veerkracht en zette veel druk. Met resultaat. Na twee mislukte doelpogingen van Donny van Oijen en Wesley Goeman, tekende die laatste na twintig minuten spelen vanaf de penaltystip voor de gelijkmaker. Nog voor rust nam Rijnsburg via Jeffrey Jongeneelen de leiding. De voorsprong werd in de tweede helft niet meer weggegeven.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Excelsior Maassluis 2-1 (2-1): 0-1 Moreno, 1-1 Goeman (strafschop), 2-1 Jongeneelen