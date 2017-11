Tweede divisie-koploper Katwijk verslikt zich in hekkensluiter Jong Sparta

KATWIJK - In de tweede divisie is Katwijk voor de tweede keer dit seizoen tegen een nederlaag aangelopen. Na Excelsior Maassluis slaagde ook hekkensluiter Jong Sparta Rotterdam erin de koploper van de competitie te verslaan. In een doelpuntrijk duel werd het 3-2 voor de Spartanen.

De Katwijkse ploeg van trainer Dick Schreuder had in het eerste bedrijf duidelijk het initatief, maar tot grote kansen kwamen de oranjehemden niet. Er werd in de eerste helft dan ook 'verrassend' genoeg niet gescoord.

Na rust vielen er wel goals te noteren, vijf om precies te zijn. Sparta opende het bal tien minuten na de thee. Een tegenvaller voor Katwijk, dat een kwartier voor tijd via topscorer Marciano Mengerink wel langszij kwam: 1-1.



Slotfase

Lang mocht Katwijk echter niet genieten van de gelijke stand, want Sparta kwam opnieuw op voorsprong. Mengerink slaagde er nogmaals in de score gelijk te trekken, maar een antwoord op de 3-2 van Sparta in de voorlaatste minuut had Katwijk niet. Al was Mengerink wel dichtbij. Zijn goal werd vanwege buitenspel echter afgekeurd.

1-0 Van Moorsel, 1-1 Mengerink, 2-1 De Winter, 2-2 Mengerink, 3-2 Muller