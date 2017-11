Deel dit artikel:











Derde divisie: Quick Boys en Scheveningen weten niet te winnen Quick Boys-speler Reda Kharchouch baalt (foto: Orange Pictures)

REGIO - De twee regioploegen in de derde divisie zaterdag hebben dit weekend geen goede zaken gedaan. Op eigen veld ging Quick Boys met 0-2 onderuit tegen Capelle. Eningszins opvallend, omdat Capelle in de laatste vijf duels niet wist te winnen. Scheveningen had moeite met Jong FC Groningen. Zij verloren met 1-2 van de beloften.

Quick Boys kwam pas na bijna een uur spelen op achterstand. Kelvin Kalika tekende namens Capelle voor de openingstreffer. Daarvoor hadden de Katwijkers het meeste balbezit, maar echte kansen waren er niet. Een kleine twintig minuten later besliste Boris Letterie het duel door de 0-2 op het scorebord te zetten. Voor Scheveningen was de nederlaag tegen Jong Groningen de tweede verliespartij op rij. De Groningers kwamen via twee goals van Ajdin Hrustic op voorsprong. De Scheveningse aansluitingstreffer kwam te laat om nog iets te halen. Scoreverloop Quick Boys - Capelle 0-2 (0-0): 0-1 Kalika, 0-2 Letterie Scoreverloop Scheveningen - Jong FC Groningen 1-2 (0-2): 0-1 Hrustic, 0-2 Hrustic, 1-2 n.n.b.